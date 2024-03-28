Пойманные с 23 тысячами фальшивых долларов россияне получили приговор

Во Владимире суд отправил на принудительные работы сбытчиков фальшивых долларов

Во Владимире суд вынес приговор двоим сбытчикам фальшивых долларов, пойманным сотрудниками ФСБ и полиции во время очередной сделки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Приезжих из Волгоградской области и Краснодарского края отправили на принудительные работы на срок от 3,5 года до 4 лет с отбыванием в исправительном центре и с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

Сбытчики попались правоохранителям летом 2023 года при продаже шести тысяч поддельных долларов жителю Владимира. В арендованной ими машине силовики в ходе досмотра нашли еще 23,5 тысячи поддельных долларов.

17 января сообщалось, что Белгородский районный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы местного жителя за изготовление поддельных денег на 25 миллионов рублей. Вдохновившись примером советского фальшивомонетчика Виктора Баранова, он несколько месяцев искал информацию о способах изготовления фальшивок, консультировался с типографией. В своем доме мужчина обустроил мастерскую, где напечатал купюры номиналом 5000 рублей.