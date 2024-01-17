Вдохновившийся советским фальшивомонетчиком рецидивист напечатал миллионы рублей

Рецидивист из Белгорода сел на 3,5 года за печать фальшивых денег на 25 млн руб.

Белгородский районный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы местного жителя за печать поддельных денег на 25 миллионов рублей, вдохновившись примером советского фальшивомонетчика Виктора Баранова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, рецидивист из Белгорода несколько месяцев искал информацию о способах изготовления фальшивок, консультировался с типографией. В своем доме он обустроил мастерскую, где напечатал купюры номиналом 5000 рублей. Мужчина нашел заказчика, для которого произвел партию в 5000 поддельных банкнот и планировал сбыть ее за 3,5 миллиона рублей.

Однако на след фальшивомонетчика вышли полицейские, в ходе обыска они изъяли у белгородца ноутбук, сканер, принтер, самодельный станок для нанесения водяных знаков, клише для имитации защитной ленты, краску, бумагу и фальшивые деньги на сумму 25 миллионов рублей. В ходе расследования выяснилось, что мужчина также причастен к краже денег и ювелирных изделий из дома в поселке Новосадовый. Ранее он неоднократно был судим и в этот раз сел в тюрьму.

В ноябре 2023 года МВД сообщило о задержании в Северной Осетии двоих участников преступной группы, занимавшейся сбытом поддельных денег. В их поимке участвовали сотрудники ФСБ. В ходе проверочной закупки мужчины пытались сбыть 292 фальшивки номиналом 5000 рублей. В полиции считают, что поддельные деньги они приобрели в Дагестане.