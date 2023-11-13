У двоих россиян нашли почти 300 фальшивых пятитысячных банкнот

В Северной Осетии полиция изъяла 292 фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей

Сотрудники полиции Северной Осетии задержали двоих участников преступной группы, занимавшейся сбытом поддельных денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в поимке подозреваемых также участвовали сотрудники ФСБ. В ходе проверочной закупки мужчины пытались сбыть 292 фальшивки номиналом пять тысяч рублей. В полиции считают, что поддельные деньги они приобрели в Дагестане.

Экспертиза подтвердила, что изъятые банкноты ненастоящие.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ («Незаконный оборот поддельных денег»). Их арестовали.

7 ноября ФСБ и МВД раскрыли банду фальшивомонетчиков, в семи регионах были задержаны 24 ее участника. Они успели сбыть по всей России один миллиард фальшивых рублей. Силовики полагают, что в год они печатали в два раза больше. В Дагестане у группировки была подпольная типография.