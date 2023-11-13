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20:20, 13 ноября 2023Силовые структуры

У двоих россиян нашли почти 300 фальшивых пятитысячных банкнот

В Северной Осетии полиция изъяла 292 фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей

Фото: Пресс-центр МВД России

Сотрудники полиции Северной Осетии задержали двоих участников преступной группы, занимавшейся сбытом поддельных денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в поимке подозреваемых также участвовали сотрудники ФСБ. В ходе проверочной закупки мужчины пытались сбыть 292 фальшивки номиналом пять тысяч рублей. В полиции считают, что поддельные деньги они приобрели в Дагестане.

Экспертиза подтвердила, что изъятые банкноты ненастоящие.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ («Незаконный оборот поддельных денег»). Их арестовали.

7 ноября ФСБ и МВД раскрыли банду фальшивомонетчиков, в семи регионах были задержаны 24 ее участника. Они успели сбыть по всей России один миллиард фальшивых рублей. Силовики полагают, что в год они печатали в два раза больше. В Дагестане у группировки была подпольная типография.

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      Любовь Ширижик
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