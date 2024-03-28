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15:45, 28 марта 2024Путешествия

Власти российского региона захотели привлечь больше туристов из Китая

Власти Приморского края захотели привлечь больше туристов из Китая

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Власти Приморского края захотели увеличить туристический поток из Китая. О том, что российский регион планирует привлечь больше путешественников из Поднебесной, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Его слова приводятся на сайте регионального правительства.

По мнению губернатора, большим плюсом стало возобновление безвизового режима для туристических групп, а также запуск авиасообщения между Владивостоком и Харбином, Пекином и Далянем.

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«Мы внедряем в Приморье туристский стандарт "Чайна Френдли", чтобы обеспечить качественные услуги для гостей из КНР, включая наличие персонала туристского сектора, говорящего на китайском языке», — пояснил Кожемяко, добавив, что 2024 год был объявлен Годом российской культуры в КНР и китайской — в России.

В феврале стало известно, что китайцы массово устремились в Приморье. За 2023 год российский регион посетили почти 130 тысяч путешественников из КНР.

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      Алина Черненко
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