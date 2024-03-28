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17:30, 28 марта 2024Забота о себе

Врач назвала признаки скрывающего серьезные болезни состояния

Врач общей практики Бережная: паническая атака может скрывать серьезные болезни

Фото: Unsplash

Весной у людей часто наблюдаются раздражительность и необъяснимая тревога, максимальным проявлением которой может стать паническая атака, предупредила завотделением неотложной и экстренной помощи, врач общей практики, кандидат медицинских наук Марина Бережная. Ее слова приводятся в посте, опубликованном в Telegram-канале «Европейского медицинского центра».

Основными признаками панической атаки Бережная назвала учащенное сердцебиение, одышка, плохое самочувствие, боли разной локализации. Врач предупредила, что паническая атака может начаться даже при отсутствии значимых внешних раздражителей или стресса и продлиться до нескольких часов.

Бережная порекомендовала не бояться обратиться к врачу в такой ситуации и не пытаться справиться самостоятельно. Она обратила внимание на то, что эпизоды панических атак могут быть как изолированным состоянием, так и скрывать серьезные болезни сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма. «А частые панические атаки заметно снижают качество жизни и работоспособность», — заключила она.

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      Александра Лисица
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