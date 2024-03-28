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18:21, 28 марта 2024Ценности

Зендея восхитила фанатов кардинальной сменой имиджа

Кадр: @zendaya

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея кардинально сменила имидж и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) звездного стилиста Лоу Роуча.

На размещенном видео 27-летняя знаменитость предстала в голубой рубашке и шортах, оформленных вертикальными синими полосами. При этом видно, что артистка решила избавиться от темных прядей, выкрасив их в блонд.

Поклонники оценили преображение девушки в комментариях под роликом, который набрал более 54 тысяч лайков. «Как она становится все красивее с каждой минутой?», «Твоя прическа великолепна», «Ты такая красивая», «Теперь блондинка», «Этот цвет тебе очень идет», — писали они.

Ранее барбадосская певица Рианна также неожиданно сменила имидж. Тогда папарацци сфотографировали исполнительницу по дороге на деловую встречу в Санта-Монике, штат Калифорния.

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      Мария Винар
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