Барбадосская певица Рианна неожиданно сменила имидж. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

Папарацци сфотографировали 36-летнюю исполнительницу по дороге на деловую встречу в Санта-Монике, штат Калифорния. Знаменитость предстала в джинсах с широкими штанинами, темно-синей кофте с принтом в виде надписи красного цвета и бомбере. Кроме того, она надела балетки и взяла с собой небольшую сумку. В качестве украшений артистка выбрала массивное ожерелье, браслеты, кольца и солнцезащитные очки.

Помимо этого, на размещенных кадрах видно, что Рианна решилась на кардинальное преображение. Она сделала стрижку маллет (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы — прим. «Ленты.ру»), а пряди выкрасила в блонд.

Ранее папарацци заметили американского актера Бена Аффлека, который также сменил привычный имидж, во время прогулки. Тогда 51-летний супруг исполнительницы Дженнифер Лопес попал в объективы папарацци в бежевых облегающих штанах, бордовой футболке и рубашке цвета хаки поверх нее.