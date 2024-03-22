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19:21, 22 марта 2024Ценности

Папарацци заметили сменившего имидж Бена Аффлека

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Папарацци заметили американского актера Бена Аффлека, который сменил привычный имидж, во время прогулки. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

51-летний супруг исполнительницы Дженнифер Лопес попал в объективы папарацци в бежевых облегающих штанах, бордовой футболке и рубашке цвета хаки поверх нее. Помимо этого, он примерил куртку с теплым воротником и цветные кроссовки.

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При этом в руках Аффлек держал баскетбольный мяч. На размещенных кадрах видно, что знаменитость полностью сбрил бороду, отказавшись от волос на лице.

Известно, что звезда проводил время с 12-летним сыном Сэмюэлем.

В декабре 2023 года Бен Аффлек нашел необычный способ выразить любовь к пончикам. Папарацци сфотографировали знаменитость на улицах Лос-Анджелеса в клетчатой рубашке и джинсах, а также кедах Nike Air Jordan из коллаборации с кафе Dunkin’ Donuts. На кадрах было видно, что обувь выполнена в виде пончика с глазурью.

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      Екатерина Ештокина
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