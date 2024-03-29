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09:32, 29 марта 2024Из жизни

Полиция устроила спецоперацию против обнаглевших обезьян в одном городе

В Таиланде полиция устроила спецоперацию против макак в городе Лопбури

Фото: Unsplash

В Таиланде подразделение полиции по борьбе с обезьянами устроило против них специальную операцию в городе Лопбури. Об этом сообщает Thai Public Broadcasting Service.

С начала операции 26 марта сотрудникам полиции удалось отловить 23 агрессивных макак, которые на протяжении нескольких лет терроризируют граждан. В частности, им удалось изловить альфа-самца одной из стай, который получил среди жителей кличку Борода.

Некоторые обезьяны поднимали громкий крик, призывая сородичей на помощь. Те бросались к клеткам, стараясь вызволить пойманных макак, однако полицейским пока удается отбить эти атаки. При этом участвующим в операции специалистам запрещено использовать против приматов огнестрельное оружие и даже холостые патроны. Отбиваться от обнаглевших макак разрешено только с помощью рогаток. Пойманных обезьян перевозят в питомники, где позже биологи решат, куда их расселить.

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При этом, как пишет Daily Mail, макаки в Лопбури хорошо знакомы со средствами борьбы против себя. Они не едят лакомства со снотворным, а при появлении людей в форме скрываются на крышах зданий.

Лопбури является популярным туристическим местом, и макаки считаются живой достопримечательностью города. Многие местные жители подкармливают приматов, однако из-за этого последние настолько обнаглели, что открыто набрасываются на людей, отбирают у них еду, кусают и портят имущество.

Ранее в Лопбури обезьяна прыгнула на сиденье движущегося мотоцикла, чтобы отобрать еду у водителя, и устроила аварию. Инцидент засняли камеры наблюдения.

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      Никита Савин
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