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08:56, 29 марта 2024Мир

Байден рассказал о готовности арабских стран признать Израиль

Байден заявил о готовности нескольких стран Персидского залива признать Израиль

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что арабские страны, включая Саудовскую Аравию, готовы «полностью признать Израиль» в будущей сделке по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я работал с Саудовской Аравией и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль», — сказал американский лидер.

В ходе мероприятии по сбору средств в рамках предвыборной кампании в Нью-Йорке глава Белого дома подчеркнул, что должны быть план действий и будущее соглашение о создании двух государств. По его словам, это не обязательно должно произойти сейчас, но должен быть прогресс.

Ранее результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup Organisation, показали, что большинство американцев выступают против боевых действий Армии обороны Израиля в секторе Газа. 55 процентов опрошенных американцев заявили, что не одобряют военные действия Израиля.

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      Семен Александров
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