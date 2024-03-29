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13:38, 29 марта 2024Среда обитания

Бывшая жена Петросяна решила судиться за роскошное наследство

StarHit: на Елену Степаненко подали в суд из-за квартир в наследство от подруги

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

На бывшую жену Евгения Петросяна, юмористку Елену Степаненко подали в суд родственники ее подруги, завещавшей ей две квартиры. О том, что она решила бороться за роскошное наследство в суде, стало известно StarHit.

По информации издания, юмористка стала обладательницей двух просторных квартир в центре Сочи, расположенных в пяти минутах пешком от морского порта, а также машино-места и предметов искусства и антиквариата. Все это имущество Степаненко перед уходом из жизни завещала дизайнер Наталья Магола, которая много лет дружила со звездой «Аншлага». Общая стоимость унаследованного оценивается в десятки миллионов рублей. В завещании, кроме Степаненко, был указан и известный архитектор Миодраг Цвийич, являющийся автором проектов ряда гостиниц сети Hyatt Regency и Sheraton, а также гостиничного комплекса «Рэдиссон САС Лазурная» на Черноморском побережье.

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Между тем родные Маголы через суд требуют признать завещание от 2022 года недействительным и установить, что сестра Натальи Лариса находилась у нее на иждивении в период с 2017 по 2022 год. Они утверждают, что состояние здоровья женщины в момент составления документа было неудовлетворительным. Отмечалось, что наследодатель не обладала полной дееспособностью, завещание оформлялось, когда она находилась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, с опухолью головного мозга. «На момент оформления завещания в силу болезни моя дочь не понимала значение своих действий и не могла ими руководить, и решение оформить завещание на вышеуказанных лиц не было ее свободным волеизъявлением», — цитирует основания иска пресс-служба Хамовнического суда.

Ближайшее заседание по делу запланировано на 18 апреля.

Днем ранее стало известно, что цыганская актриса Соня Тимофеева завещала наследникам клад и квартиру за 150 миллионов рублей с видом на Кремль.

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      Полина Кислицына
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