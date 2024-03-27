Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:43, 27 марта 2024Среда обитания

Известная актриса завещала наследникам клад и квартиру за 150 миллионов рублей

Актриса Соня Тимофеева оставила в наследство клад и квартиру с видом на Кремль
Соня Тимофеева

Соня Тимофеева. Кадр: фильм «Приваловские миллионы»

Цыганская актриса Соня Тимофеева оставила в наследство сыну и мужу элитную недвижимость в центре столицы. Артистка также припрятала для супруга клад, выяснилось в передаче «Малахов» на телеканале «Россия».

Несмотря на то, что с 90-х актриса не появлялась на сцене и съемочной площадке, Тимофеева и в старости продолжала жить в пятикомнатной квартире, из окон которой открывался вид на Кремль и Охотный ряд. Жилплощадь оценивают в 150 миллионов рублей. В доме хранятся предметы антиквариата, дорогостоящие иконы и драгоценности.

В последние годы жизни Тимофеева страдала деменцией. Из-за болезни звезда киноленты «Цыган» похудела до 47 килограммов. Все это время о ней заботился ее второй муж Вячеслав Бобрик. Вдобавок артистка решила завещать ему некий клад, который зарыла в могилу. Об этом вдовец узнал из письма, оставленного ему в ящике стола.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, что получил долю в 400-метровой квартире от бабушки своего друга. Завидное наследство Шаляпин объяснил близким дружеским общением.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянка заявила, что в «Крокусе» убили мало людей, и попыталась оправдаться. Что она рассказала полицейским?

      Чипированный Маском человек рассказал об изменениях в жизни

      Пластический хирург предрек Кологривому роли бомжей

      Актриса Ева Мендес объяснила уход из кино после отношений с Гослингом

      Чудом избежавший пожара в «Зимней вишне» танцор опоздал в «Крокус» в день атаки

      Роскошную квартиру Карла Лагерфельда в Париже продали за 10 миллионов евро

      Россиян предупредили о смертельной пищевой добавке из Японии

      Нетаньяху заявил о послании ХАМАС о невозможности изолировать Израиль

      Известная актриса завещала наследникам клад и квартиру за 150 миллионов рублей

      HeadHunter одобрили перерегистрацию с Кипра на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше