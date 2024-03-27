Известная актриса завещала наследникам клад и квартиру за 150 миллионов рублей

Актриса Соня Тимофеева оставила в наследство клад и квартиру с видом на Кремль

Цыганская актриса Соня Тимофеева оставила в наследство сыну и мужу элитную недвижимость в центре столицы. Артистка также припрятала для супруга клад, выяснилось в передаче «Малахов» на телеканале «Россия».

Несмотря на то, что с 90-х актриса не появлялась на сцене и съемочной площадке, Тимофеева и в старости продолжала жить в пятикомнатной квартире, из окон которой открывался вид на Кремль и Охотный ряд. Жилплощадь оценивают в 150 миллионов рублей. В доме хранятся предметы антиквариата, дорогостоящие иконы и драгоценности.

В последние годы жизни Тимофеева страдала деменцией. Из-за болезни звезда киноленты «Цыган» похудела до 47 килограммов. Все это время о ней заботился ее второй муж Вячеслав Бобрик. Вдобавок артистка решила завещать ему некий клад, который зарыла в могилу. Об этом вдовец узнал из письма, оставленного ему в ящике стола.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, что получил долю в 400-метровой квартире от бабушки своего друга. Завидное наследство Шаляпин объяснил близким дружеским общением.