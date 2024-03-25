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16:04, 25 марта 2024Среда обитания

Прохор Шаляпин получил квартиру в наследство от бабушки друга

Певец Прохор Шаляпин унаследовал половину 400-метровой квартиры от бабушки друга

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российский певец Прохор Шаляпин стал хозяином доли в просторной московской квартире. Такое наследство артист получил от бабушки друга, рассказал Шаляпин в шоу «Пусти переночевать».

Во владение певца перешла половина 400-метровых апартаментов. Другую половину унаследовал его товарищ. Завидное наследство Шаляпин объясняет близким дружеским общением. «В мире этом очень много кто чего наследует. Это вам все мимо кассы...» — парирует Шаляпин удивленные комментарии ведущих передачи.

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Как отметил хозяин, у него дома нередко собираются знаменитости, включая Анастасию Волочкову. Сходство с интерьером ее подмосковного особняка заметили и гости Шаляпина. Певец в шутку оправдал это особым статусом обеих звезд — «последней реликвии Руси». По его словам, он занимается возрождением русской песни, а Волочкова олицетворяет русский балет.

В трехэтажном особняке артистки в элитном поселке Николо-Урюпино есть три спальни, четыре ванные комнаты, два будуара, каминная, бильярдная, барная зона и домашний кинотеатр. На второй этаж можно подняться по большой мраморной лестнице с черными коваными перилами. В усадьбе собраны предметы антиквариата, винтажа и искусства. Здесь же находится и белый рояль, полученный балериной в подарок от Николая Баскова. Стены и потолок здания украшают фрески и лепнина, а на фасаде можно увидеть монограмму домовладелицы. Стоимость особняка площадью 850 квадратных метров оценивают в сумму от 115 миллионов до 231 миллиона рублей.

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      Виктория Клабукова
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