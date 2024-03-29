Бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» задержали по подозрению в мошенничестве

Силовики задержали экс-гендира ФК «Новосибирск» Перлова по делу о мошенничестве

Бывший генеральный директор Футбольного клуба (ФК) «Новосибирск» и олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Силовики задержали Перлова на территории Новосибирска. В ближайшее время Центральный районный суд города изберет ему меру пресечения.

По данным собеседников агентства, уголовное дело в отношении гендира связано с хищением субсидии, которая была получена ФК в рамках региональной программы. Ему вменяют статью 159 («Мошенничество») УК РФ. Ущерб, по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 26 мая директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатома» Геннадия Сахарова. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.