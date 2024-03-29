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07:15, 29 марта 2024Силовые структуры

Бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» задержали по подозрению в мошенничестве

Силовики задержали экс-гендира ФК «Новосибирск» Перлова по делу о мошенничестве

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Бывший генеральный директор Футбольного клуба (ФК) «Новосибирск» и олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Силовики задержали Перлова на территории Новосибирска. В ближайшее время Центральный районный суд города изберет ему меру пресечения.

По данным собеседников агентства, уголовное дело в отношении гендира связано с хищением субсидии, которая была получена ФК в рамках региональной программы. Ему вменяют статью 159 («Мошенничество») УК РФ. Ущерб, по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 26 мая директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатома» Геннадия Сахарова. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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