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22:59, 29 марта 2024Среда обитания

Ипотечникам рассказали о новых рисках при покупке жилья в новостройке

Центробанк выявил новые риски при покупке новостройки в ипотеку
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Центробанк выявил новые риски, возникающие при оформлении нового жилья в ипотеку. О сомнительных схемах застройщиков рассказали на всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», передает РБК.

По сведениям аналитика Банка России Александра Копылова, нередко при заключении сделки часть средств дольщика вместо перевода на эскроу-счет оформляют как аккредитив. В отличие от счета эскроу аккредитив не застрахован от банкротства банка, предупреждает эксперт.

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Согласно другой схеме, девелопер продает квартиру аффилированной компании по заниженной цене. Затем ценник повышают до рыночной стоимости и продают квартиру по переуступке. В этом случае деньги, которые заплатил конечный покупатель, остаются незащищены, ведь их не переводят на эскроу-счет. Застройщик при этом получает оплату сразу, не дожидаясь ввода здания в эксплуатацию.

Третья опасность кроется в траншевой ипотеке, которая представляется россиянам более выгодной. «Это обуславливает вовлечение в спрос тех людей, которые сейчас не имеют достаточных средств, но рассчитывают их иметь в будущем. Но если их расчеты окажутся преувеличенными, возникает повышенный риск дефолта. Это проблема и для них, и для банка, выдавшего ипотеку», — поясняют в регуляторе.

Ранее россиян предостерегли от покупки квартир в складчину. В этом случае могут возникнуть проблемы с выделением доли, а любые сделки с жилплощадью будут осложнены вечными переговорами с совладельцами.

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      Виктория Клабукова
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