Девушка узнала неожиданную правду о возлюбленном и разорвала с ним отношения

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала неожиданную правду о бойфренде и разорвала отношения с ним. Парень решил продать вещь, которая принадлежала ее семье.

Автор поста написала, что состояла в отношениях с возлюбленным по имени Даниэль в течение трех лет и недавно съехалась с ним. «Мы переехали в мою квартиру», — отметила девушка и добавила, что приобрела жилье за счет наследства от покойных родителей.

«Я сохранила некоторые вещи своей семьи, одна из таких вещей — старое, классическое пианино, которое принадлежало моей бабушке, она была великой пианисткой», — рассказала героиня истории. Она отметила, что ей с бойфрендом нужны были деньги для поездки в Европу и он предложил продать пианино.

«Я объяснила Даниэлю, почему пианино важно для меня и почему я не буду его продавать, но он продолжать настаивать на своем», — пожаловалась девушка. В итоге парень не стал слушать партнершу и решил продать инструмент онлайн. «Я собрала его вещи, поменяла замок и сообщила консьержу, что Даниэлю больше не рады в доме. Он показал, что ему плевать на вещи, которые важны для меня», — заключила автор.

В комментариях пользователи раскритиковали молодого человека за желание продать единственную ценную вещь, которая осталась у девушки от ее семьи. Комментаторы поддержали героиню истории и назвали правильным ее решение прекратить отношения с парнем.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что рассталась со своим парнем после того, как заглянула в его компьютер и узнала про посещаемый им сайт.