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06:20, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Девушка заглянула в компьютер возлюбленного и рассталась с ним

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что рассталась со своим парнем после того, как заглянула в его компьютер и узнала про посещаемый им сайт. Девушка призналась, что открытие огорошило ее.

По словам 23-летней рассказчицы, они с бойфрендом встречались на протяжении восьми месяцев. «Все было замечательно, у нас почти не было разногласий, не говоря уже о ссорах», — отметила она.

Девушка уточнила, что хотя они с возлюбленным не жили вместе, она нередко оставалась у него ночевать. Однажды, когда автор поста находилась у бойфренда дома, а он был на работе, она заглянула в его компьютер, чтобы погуглить кое-какие данные. Она заметила, что молодой человек оставил открытыми некоторые вкладки в браузере, и решила изучить их.

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«Это были вкладки с форума инцелов (субкультура, члены которой придерживаются женоненавистнических взглядов — прим. "Ленты.ру"), также была вкладка с [имиджборда] 4Chan. Он не вышел из своего профиля на форуме инцелов, так что я немного изучила его. Судя по всему, он уже несколько лет являлся активным пользователем форума и обсуждал отвратительные вещи», — призналась девушка. По словам рассказчицы, ее бойфренд высказывался о «безумно сексистских вещах», что сильно напугало ее.

После этого девушка собрала вещи и покинула дом бойфренда. Спустя некоторое время она написала ему, что не хочет продолжать отношения, потому что узнала о парне испугавшие ее факты. «Он завалил меня звонками и сообщениями, он говорит, что все не так плохо, он любит меня, что он не сексист и не хочет терять такого человека, как я. В итоге я заблокировала его», — подытожила рассказчица.

«Ты правильно поступила, сбежав от этого безумца», «Молодец, что проявила осторожность», «Такие мужчины ненавидят женщин и в скором времени он стал бы относиться к тебе как к мусору», — поддержали девушку комментаторы.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что во время совместной встречи с мужем и его другом узнала о неверности супруга. Женщина заявила, что ее сильно удивило объяснение супруга, и спросила совета у комментаторов портала.

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      Олег Давыдов
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