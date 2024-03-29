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11:30, 29 марта 2024Мир

Дипломат назвал лицемерной позицию Австрии по теракту в «Крокус Сити Холле»

Посол России Любинский: Австрия заняла лицемерную позицию по теракту в «Крокусе»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Австрия заняла лицемерную позицию по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, не выразив осуждения. С таким заявлением выступил посол России в Вене Дмитрий Любинский, его цитирует ТАСС.

«В отношении трагедии в "Крокус Сити Холле" Вена, к величайшему разочарованию, заняла особенно лицемерную позицию», — сказал дипломат, назвав реакции австрийских официальных лиц «обтекаемыми, как под копирку».

Ранее стало известно, что МВД Австрии отказалось повышать уровень угрозы после теракта в «Крокусе». В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент не видят причин для этого.

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      Виктория Кондратьева
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