Дипломат назвал лицемерной позицию Австрии по теракту в «Крокус Сити Холле»

Посол России Любинский: Австрия заняла лицемерную позицию по теракту в «Крокусе»

Австрия заняла лицемерную позицию по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, не выразив осуждения. С таким заявлением выступил посол России в Вене Дмитрий Любинский, его цитирует ТАСС.

«В отношении трагедии в "Крокус Сити Холле" Вена, к величайшему разочарованию, заняла особенно лицемерную позицию», — сказал дипломат, назвав реакции австрийских официальных лиц «обтекаемыми, как под копирку».

Ранее стало известно, что МВД Австрии отказалось повышать уровень угрозы после теракта в «Крокусе». В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент не видят причин для этого.