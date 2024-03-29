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13:30, 29 марта 2024Силовые структуры

Два силовика и россиянка фиктивно зарегистрировали более тысячи мигрантов

В Балашихе задержали 2 полицейских и предпринимательницу за схему с мигрантами

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковной Балашихе правоохранители задержали двух сотрудниц полиции и 47-летнюю предпринимательницу, которые фиктивно зарегистрировали более 1500 мигрантов. Об этом сообщает Baza.

В отношении бизнесвумен следователи завели уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Всего по этому делу задержали 12 человек.

По версии следствия, с января 2022 года предпринимательница за деньги оформляла липовую регистрацию иностранцам в квартирах в Балашихе и Реутове. В этом ей помогали сообщники, а также две сотрудницы полиции, работавшие в отделе по вопросам миграции. Соучастницы фиктивно ставили иностранных граждан на миграционный учет. При обыске у одной из полицейских нашли более трех миллионов рублей и копии миграционных карт.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Новосибирска, обвиняемых в оформлении фиктивных документов более чем 100 иностранцам.

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