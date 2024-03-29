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11:01, 29 марта 2024Культура

Экс-солистка «Тату» назвала выступление на «Евровидении» личным позором

Певица Лена Катина назвала выступление «Тату» на «Евровидении» отвратительным

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Российская певица и бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина назвала выступление коллектива на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2003 году личным позором. Об этом она сообщила в интервью RTVI, доступном на YouTube.

Артистка пояснила, что группа вышла на сцену «Евровидения», по результатам которого в итоге заняла третье место, совершенно неподготовленной — свое выступление до конкурса солистки «Тату» репетировали всего пару раз.

«Это сугубо мое личное мнение, но я считаю, что мы выступили отвратительно и, наверное, наше исполнение заслуживает гораздо более низкого места, нежели мы получили. Однако на фоне той популярности, которая была у нас в мировом сообществе, и на фоне интереса к нашим персонам мы должны были быть на первом месте», — поделилась певица.

Исполнительница также призналась, что впала в истерику, когда увидела запись выступления группы, и начала задумываться о завершении музыкальной карьеры, так как была уверена, что не достойна находиться в шоу-бизнесе после такого исполнения.

Ранее бывший продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник назвал отмену концертов российской певицы Кристины Орбакайте травлей.

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      Анастасия Астахова
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