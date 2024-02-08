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13:20, 8 февраля 2024Культура

Экс-продюсер «Тату» назвал отмену концертов Орбакайте травлей

Экс-продюсер «Тату» Дзюник призвал прекратить травлю в адрес Орбакайте

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывший продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник назвал отмену концертов российской певицы Кристины Орбакайте травлей. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что из-за срывов выступлений исполнительницы страдает и ее творческий коллектив, и ее поклонники, которые уже успели приобрести билеты на шоу. Помимо этого, медиаменеджер добавил, что «отменять» артистку просто за то, что ее мать — Алла Пугачева, нельзя.

Дзюник обратил внимание на то, что Орбакайте давно является «самостоятельной единицей» и ни разу не выступала с заявлениями по поводу проведения специальной военной операции на Украине. Он также призвал прекратить травлю в адрес исполнительницы.

«Люди разные. Есть Юлия Чичерина, у нее характер такой бойцовский. Она с самого начала в Донбасс ездила. Кристина Орбакайте не может как Чичерина. Что ее за это, травить?» — отметил медиаменеджер.

Ранее концерты Орбакайте отменили во Владивостоке, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите. Общественные деятели обвинили артистку в поддержке Вооруженных сил Украины.

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