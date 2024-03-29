Эксперты призвали гладить грязные обои утюгом

Эксперты «МОС СМИ» призвали убирать грязь с обоев утюгом

Убрать грязь с обоев можно при помощи утюга. Таким неординарным советом поделились эксперты издания «МОС СМИ».

Для очистки понадобятся бумажные салфетки и утюг. Следует аккуратно положить бумажную салфетку на место жирного пятна. Далее следует разогреть утюг до теплого состояния и прогладить салфетку. Эксперты заявили, что под воздействием тепла и пара жирные загрязнения начнут прилипать к салфетке. Когда она станет грязной, рекомендуется заменить салфетку на новую и повторять процесс до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет.

Отмечается, что этот способ эффективен далеко не всегда. Если пятно на обоях слишком большое, тратить на него время таким образом может быть нерационально.

Также при очистке обоев утюгом стоит быть осторожным, чтобы обои не повредились из-за нагрева. Такие пятна удалить будет крайне сложно, отметили эксперты.

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