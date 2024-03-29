Среда обитания
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17:22, 29 марта 2024Среда обитания

Эксперты призвали гладить грязные обои утюгом

Эксперты «МОС СМИ» призвали убирать грязь с обоев утюгом

Фото: Globallookpress.com

Убрать грязь с обоев можно при помощи утюга. Таким неординарным советом поделились эксперты издания «МОС СМИ».

Для очистки понадобятся бумажные салфетки и утюг. Следует аккуратно положить бумажную салфетку на место жирного пятна. Далее следует разогреть утюг до теплого состояния и прогладить салфетку. Эксперты заявили, что под воздействием тепла и пара жирные загрязнения начнут прилипать к салфетке. Когда она станет грязной, рекомендуется заменить салфетку на новую и повторять процесс до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет.

Отмечается, что этот способ эффективен далеко не всегда. Если пятно на обоях слишком большое, тратить на него время таким образом может быть нерационально.

Также при очистке обоев утюгом стоит быть осторожным, чтобы обои не повредились из-за нагрева. Такие пятна удалить будет крайне сложно, отметили эксперты.

Ранее эксперт в области дизайна и архитектуры Юлия Тычино призвала россиян не делать интерьер агрессивным и не использовать для покраски стен оранжевый, ярко-зеленый и ярко-желтый цвет.

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      Мария Черкасова
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