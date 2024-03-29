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14:10, 29 марта 2024Среда обитания

Россиян призвали делать интерьер в квартире неагрессивным

Дизайнер Тычино призвала россиян не красить стены в доме ярко-желтым

Фото: Unsplash

Ярко-желтый цвет стен в квартире может вызвать у человека агрессию, поэтому использовать его в интерьере нежелательно. Об этом изданию «МОС СМИ» рассказала эксперт в области дизайна и архитектуры Юлия Тычино.

Эксперт добавила, что слишком яркий цвет препятствует расслаблению и зрительному отдыху и делает помещение неуютным.

Тычино также призвала россиян не использовать для оформления стен ярко-зеленый. Это неестественный цвет, который может быть неприятен глазу. Также дизайнер заявила, что он вызывает неприятные ассоциации, связанные с неосуществимыми мечтами, и способствует раздражению и чувству дискомфорта.

Не подойдет для квартиры и оранжевый. Он слишком яркий и делает атмосферу агрессивной. Этот цвет также может вызвать дискомфорт и потерю равновесия, предупредила специалист.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев для экономии средств призвал россиян делать часть ремонта в квартире самостоятельно. Так, жильцы могут сами отклеить обои и демонтировать плитку.

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      Мария Черкасова
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