ФСБ задержала работавшего на ГУР Украины шпиона из ЛНР

В ЛНР ФСБ задержала россиянина, собиравшего для ГУР данные о дислокации войск РФ

ФСБ задержала украинского шпиона, работавшего на территории Луганской народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 29 марта, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, россиянин, руководствуясь личными мотивами, работал на главное управление разведки (ГУР) Украины, в его задачу входил сбор данных о местах дислокации российских воинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

26 марта сообщалось, что двое жителей Запорожской области (отец и сын), завербованные Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины для совершения терактов, оборудовали 18 тайников на территории региона.