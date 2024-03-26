Завербованные ГУР Украины отец и сын оборудовали 18 тайников в Запорожье

Задержанные ФСБ жители Запорожья оборудовали 18 тайников на территории региона

Двое жителей Запорожской области, завербованные Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины для совершения терактов, оборудовали 18 тайников на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

В тайниках отец и сын хранили артиллерийские снаряды различного калибра и взрывчатые вещества. Также дома у мужчин силовики нашли средства связи с кураторами. Задержанные признали вину.

Молодой человек на допросе рассказал, что был завербован сотрудниками украинских спецслужб в Запорожье, где прошел подготовку. После этого его нелегально переправили в Европу, откуда он въехал в Россию для ведения диверсионной деятельности. К этому он также привлек отца.

Мужчина пояснил сотрудникам ФСБ, что знал о работе сына на ГУР МО Украины и решил ему помогать.

О задержании отца и сына стало известно ранее, 26 марта.