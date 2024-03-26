Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:04, 26 марта 2024Силовые структуры

Завербованные ГУР Украины отец и сын оборудовали 18 тайников в Запорожье

Задержанные ФСБ жители Запорожья оборудовали 18 тайников на территории региона

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Двое жителей Запорожской области, завербованные Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины для совершения терактов, оборудовали 18 тайников на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

В тайниках отец и сын хранили артиллерийские снаряды различного калибра и взрывчатые вещества. Также дома у мужчин силовики нашли средства связи с кураторами. Задержанные признали вину.

Молодой человек на допросе рассказал, что был завербован сотрудниками украинских спецслужб в Запорожье, где прошел подготовку. После этого его нелегально переправили в Европу, откуда он въехал в Россию для ведения диверсионной деятельности. К этому он также привлек отца.

Мужчина пояснил сотрудникам ФСБ, что знал о работе сына на ГУР МО Украины и решил ему помогать.

О задержании отца и сына стало известно ранее, 26 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержана замглавы ФТС России. В чем ее подозревают?

      Киев уличили в подготовке боевиков на Ближнем Востоке

      Директор ФСБ раскрыл цели теракта в «Крокусе»

      Путин поручил ужесточить меры в сфере миграции

      Эксперты призвали домохозяек срочно натереть швы на плитке уксусом

      Роботов «Уран-6» применили в Авдеевке

      Россиян предупредили о связанной с терактом в «Крокусе» схеме мошенничества

      Посольство Венгрии заподозрили в укрывательстве экс-президента Бразилии

      Лукашенко объявил Белоруссию космической державой

      Директор ФСБ заявил о сохранении террористической угрозы в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше