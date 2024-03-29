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07:32, 29 марта 2024Россия

Генштаб снял с воинского учета достигших 27-летия до 2024 года призывников

Генштаб отправил в запас достигших 27-летия до 2024 года российских призывников

Фото: Кошелев Илья / Globallookpress.com

Тех граждан, которые состояли на воинском учете и достигли 27 лет до 1 января 2024 года, отправили в запас. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Бурдинский добавил, что те призывники, которым только исполнится 17 лет в 2024 году, получили возможность «исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества».

Повышение верхней планки призывного возраста в России, по его мнению, окажет благоприятное внимание на моральном климате воинских частей, так как те, кто придет служить, будут иметь за спиной профессиональное образование и жизненный опыт.

С 1 января 2024 года в России начал действовать закон об изменении призывного возраста — срочную службу в Вооруженных силах теперь проходят молодые люди с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Тогда уточнялось, что военнообязанные россияне, которые уже достигли 27-летнего возраста до вступления закона в силу, подлежать призыву не будут — они автоматически зачисляются в запас. Новые правила коснутся только тем, кому 27 лет исполнится в 2024 году.

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      Анастасия Шейкина
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