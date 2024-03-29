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10:42, 29 марта 2024Ценности

Хейли Бибер снялась без макияжа и показала прыщи на лице

Кадр: @haileybieber

Младшая дочь актера Стивена Болдуина американская модель Хейли Бибер снялась без макияжа и показала проблемную кожу на видео. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

27-летняя супруга канадского певца Джастина Бибера позировала перед камерой в белой футболке и с завязанными в высокий хвост волосами. Также она примерила золотистые серьги-кольца и цепочку с кулоном.

При этом манекенщица с разных ракурсов продемонстрировала лицо, на которое не стала наносить косметику. Так, знаменитость запечатлела прыщи и покраснения на щеках, отметив, что борется с периоральным дерматитом (хроническое кожное заболевание, сопровождающееся высыпаниями вокруг рта, — прим. «Ленты.ру»). По словам модели, в рамках лечения в том числе она использует азелаиновую кислоту и антибиотик клиндамицин.

Ранее в марте известная экс-футболистка и владелица спортивного клуба Бриттани Махомес также показала на фото проблемную кожу лица без макияжа.

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      Алина Гостева
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