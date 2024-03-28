Известная экс-футболистка показала на фото проблемную кожу лица без макияжа

Известная экс-футболистка и владелица спортивного клуба Бриттани Махомес показала на фото проблемную кожу лица без макияжа. Соответствующие публикации появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 1,9 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 28-летняя спортсменка позировала в фиолетовом топе и с распущенными волосами. Она продемонстрировала лицо крупным планом, отказавшись от косметики и сделав акцент на особенностях своей внешности в виде покраснений.

«Сейчас я борюсь с проблемной кожей, пытаясь понять, почему у меня появляются воспаления вокруг рта, похожие на аллергию», — отметила автор постов.

В феврале сообщалось, что Бриттани Махомес надела на день рождения дочери наряд за 126 120 долларов (11,6 миллиона рублей).