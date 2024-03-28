Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:23, 28 марта 2024Ценности

Известная экс-футболистка показала на фото проблемную кожу лица без макияжа

Скриншот: @brittanylynne

Известная экс-футболистка и владелица спортивного клуба Бриттани Махомес показала на фото проблемную кожу лица без макияжа. Соответствующие публикации появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 1,9 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 28-летняя спортсменка позировала в фиолетовом топе и с распущенными волосами. Она продемонстрировала лицо крупным планом, отказавшись от косметики и сделав акцент на особенностях своей внешности в виде покраснений.

«Сейчас я борюсь с проблемной кожей, пытаясь понять, почему у меня появляются воспаления вокруг рта, похожие на аллергию», — отметила автор постов.

В феврале сообщалось, что Бриттани Махомес надела на день рождения дочери наряд за 126 120 долларов (11,6 миллиона рублей).

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      «Все заточено на подготовку к потенциальному столкновению». Россия указала на признаки подготовки НАТО к войне

      Раскрыто отношение французов к террористической угрозе

      Крупнейшая экономика Европы столкнулась с еще одной проблемой

      В МИД объяснили беспокойство России из-за встречи ЕС — Армения — США

      Полицейские задержали двух россиянок с крупной партией мефедрона

      Россия увеличила закупку бензина в Белоруссии в пять раз

      В Госдепе призвали создать коалицию по борьбе с дипфейками

      Известная экс-футболистка показала на фото проблемную кожу лица без макияжа

      В Минздраве назвали число оставшихся на лечении пострадавших в «Крокусе»

      Сын владельца «Крокуса» призвал пересмотреть закон о работе охраны из-за теракта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше