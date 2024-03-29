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19:37, 29 марта 2024Мир

Индия обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны

WP: Индия резко реагирует на обвинения США в нарушении прав человека
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Индия резко реагирует на обвинения США и Германии в нарушении прав человека и обвиняет страны во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«В мире есть люди, которые хотят читать нам лекции о нашем судейском поведении (...) Мы не та нация, которая получает Священные Писания от других. Мы — нация с цивилизационным духом, насчитывающим более 5000 лет», — приводит издание слова вице-президента Индии Джагдипа Дханхара.

Авторы материала подчеркивают, что опасения американских властей вызывает полное доминирование во внутриполитическом поле страны партии премьер-министра Индии Нарендры Моди Бхаратия джаната парти (БДП), а также подозрения в притеснении этнических и религиозных меньшинств. Однако газета приводит мнения аналитиков, которые подчеркивают, что подобные словесные обвинения не отменяют курса Вашингтона и Нью-Дели на тесную стратегическую кооперацию с целью сдерживания Китая.

Кроме того, отмечается, что Моди и президент США Джо Байден ужесточают риторику в связи со скорыми выборами в обеих странах. Премьер Индии активно использует образ первого индийского политика, которого уважают во всем мире.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Индии возразило против замечаний США о судебных процессах в стране, относящихся к внутренним делам Индии. Заявление индийской стороны было опубликовано в ответ на сообщение Государственного департамента США о том, что он внимательно следит за информацией об аресте главного министра Дели Арвинда Кеджривала по обвинению в отмывании денег. В США призвали Индию к прозрачному и справедливому судебному разбирательству.

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      Максим Габриелян
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