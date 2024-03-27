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12:43, 27 марта 2024Мир

В Индии ответили на замечания США по внутренним делам страны

МИД Индии возразил против замечаний США о судебных процессах в стране

Фото: A.Savin / Wikimedia

Министерство иностранных дел Индии возразило против замечаний США о судебных процессах в стране, относящихся к внутренним делам Индии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Мы решительно возражаем против замечаний представителя Госдепартамента США по поводу некоторых судебных разбирательств в Индии», — указано в заявлении.

В МИД Индии отметили, что правовые процессы в стране основаны на независимой судебной системе Индии, которая «стремится к объективным и своевременным результатам».

В ведомстве добавили, что «оскорбительные высказывания» в этой ситуации необоснованны.

Заявление было опубликовано министерством в ответ на сообщение Госдепа США о том, что он внимательно следит за информацией об аресте главного министра Дели Арвинда Кеджривала и призывает Индию к прозрачному и справедливому судебному разбирательству. Ранее Кеджривал был задержан в рамках дела о возможной коррупции и отмывании денег.

20 марта стало известно, что индийская компания Reliance Industries отказалась от поставок российской нефти танкерами «Совкомфлота» в связи с санкциями США против судоходной компании.

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      Елизавета Мытарева
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