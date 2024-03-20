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19:00, 20 марта 2024Экономика

Один из главных покупателей российской нефти отказался от поставок

Reuters: индийская Reliance отказалась от поставок нефти танкерами «Совкомфлота»

Фото: Amit Dave / Reuters

Оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, индийская Reliance Industries отказалась от поставок российской нефти танкерами «Совкомфлота». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters

Причиной, по которой один из главных покупателей сырья из РФ отказался от поставок, стали санкции США, которые ввели в феврале 2024 года против крупнейшей отечественной судоходной компании и 15 судов, которые осуществляют перевозки. Приобретающая нефть марки Urals компания потребовала, чтобы новые поставки не осуществлялись танкерами, попавшими под ограничения. Как отмечают источники издания, примеру Reliance могут последовать и другие компании, что может сказаться на импорте российской нефти в Индию.

«Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие предприятия не брали нефть судами, на которые наложены санкции, из-за наших политических и коммерческих интересов и санкций США», — отметил представитель властей. По его словам, правительство примет решение о заходе судов, на которые наложены санкции, в индийские порты.

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23 февраля в список SDN («список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц») попали связанные с «Совкомфлотом» танкеры «Анатолий Колодкин» и «Остров Сахалин» (ходят под флагом Панамы), а также «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», NS Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS Columbus, NS Consul, NS Creation, NS Lion (все под флагом Габона).

В марте стало известно, что крупнейший импортер российской нефти морем уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, который отгружается из порта Козьмино. До этого страна резко снизила закупки другого премиального сорта нефти из РФ — Sokol. Подобная динамика была связана с разногласиями в расчетах за нефть и опасениями попасть под вторичные санкции западных стран за несоблюдение потолка цен на российскую нефть.

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      Вячеслав Агапов
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