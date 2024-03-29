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20:26, 29 марта 2024Силовые структуры

Иностранец попытался изнасиловать подростка и попал в российскую колонию

В Калужской области суд приговорил мужчину к 8 годам за попытку изнасилования

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Калужской области суд приговорил 23-летнего гражданина Узбекистана к восьми годам колонии строгого режима за попытку изнасиловать 16-летнюю местную жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранца признали виновным по статьям 30, 131 («Покушение на изнасилование») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, 5 ноября 2023 года пьяный осужденный шел мимо многоэтажки в Балабаново и заметил потерпевшую. Он попытался ее изнасиловать, но девушка оказала сопротивление и смогла скрыться в подъезде дома.

Ранее в Краснодарском крае суд приговорил 25-летнего мужчину к 16 годам колонии строгого режима за изнасилование 12-летней девочки.

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      Варвара Митина
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