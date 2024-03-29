Известный театральный деятель назвал преимущества Москвы

Борис Голдовский: в Москве лучше, чем где бы то ни было

В Москве лучше, удобнее и комфортнее, чем в любом другом городе на Земле. Таким мнением в интервью с «Москвич mag» поделился художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский.

Родившийся в столице театральный деятель рассказал, что здесь нет очередей, мало пробок, а также можно с легкостью и в короткий срок получить нужные справки и документы. Также он указал на отличную работу общественного транспорта в столице. «Поверьте, мне есть с чем сравнить», — заключил он, добавив, что успел объездить множество городов.

Ранее известный ресторатор Дмитрий Левицкий (владелец Riesling Boyz, «ГорБуфета Пельменная» и «Алко-буфета Шашлычная») назвал жителей столицы избалованными и привыкшими к хорошему сервису. Для москвичей обычным делом является обычным делом, что все, что хочешь, можно получить в любое время, считает он.