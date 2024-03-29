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17:38, 29 марта 2024Наука и техника

Обнаружены двигающиеся с 40-процентной скоростью света джеты

Nature: джеты от нейтронных звезд двигаются с 40-процентной скоростью света

Изображение: Danielle Futselaar, Nathalie Degenaar / Anton Pannekoek Institute / University of Amsterdam

Впервые астрономы обнаружили, что релятивистские струи или джеты, которые запускаются нейтронными звездами, поглощающими вещество звезд-компаньонов, двигаются со скоростью около 40 процентов скорости света. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые проанализировали рентгеновские и радиосигналы от нейтронных звезд, полученные австралийским телескопом ATCA и Международной обсерваторией гамма-лучей Европейского космического агентства. В частности, они искали яркие вспышки струйного излучения в течение нескольких минут после каждого рентгеновского всплеска.

Такие рентгеновские всплески возникают на поверхности нейтронной звезды из-за нестабильного термоядерного горения только что аккрецированного материала от соседней звезды. Эти вспышки называются рентгеновскими всплесками I типа.

Ранее предполагалось, что рентгеновские всплески должны дестабилизировать то место, откуда запускаются струи, однако ученые увидели противоположную картину. Оказалось, что вспышки запускали джеты, которые летели со скоростью около 114 тысяч километров в секунду, что составляет 35-40 процентов скорости света. Однако это намного медленнее, чем те, что возникают у черных дыр аналогичной светимости.

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      Александр Еникеев
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