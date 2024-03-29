Комиссию ООН по правам женщин возглавила живущая по законам шариата страна

Guardian: Саудовская Аравия возглавила комиссию по статусу женщин при ООН

Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдулазиз Альвасил возглавил комиссию организации по статусу женщин. Альвасил стал единственным кандидатом на этот пост, решение было одобрено единогласно всеми 45 государствами. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Отмечается, что полноценного голосования не проводилось, руководивший заседанием постпред Филиппин Антонио Мануэль Лагдомео спросил у других членов совета, есть ли у них возражения. В этот момент в зале воцарилась тишина. «Я не слышу возражений. Решение принято», — констатировал Лагдомео.

Несмотря на многочисленные и во многом успешные усилия по расширению прав и свобод, Саудовская Аравия остается страной, которая законодательно ограничивает гражданские и политические права женщин, живя по законам шариата.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия впервые отправит участницу на конкурс «Мисс Вселенная». На финал конкурса, который пройдет в Мексике в конце сентября, отправят обладательницу титула «Мисс Саудовская Аравия» Руми аль-Катани. Девушке 27 лет, у нее диплом бакалавра по специальности стоматология.