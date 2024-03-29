Саудовская Аравия впервые отправит участницу на конкурс «Мисс Вселенная»

На конкурс «Мисс Вселенная» впервые отправят девушку из Саудовской Аравии

В международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2024» впервые будет участвовать девушка из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Middle East Monitor.

На финал конкурса, который пройдет в Мексике в конце сентября, отправят обладательницу титула «Мисс Саудовская Аравия» Руми аль-Катани. Девушке 27 лет, у нее диплом бакалавра по специальности стоматология.

Участие в конкурсе «Мисс Вселенная» — это честь для меня. Это станет первым разом, когда Королевство Саудовская Аравия участвует в конкурсе «Мисс Вселенная» Руми аль-Катани Мисс Саудовская Аравия

На фото в соцсети на ней облегающее платье с открытыми плечами и руками и корона «Мисс Саудовской Аравии». В руках она держит флаг Саудовской Аравии.

В ноябре победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница от Никарагуа Шейннис Паласиос. За звание главной красавицы мира боролись 84 девушки со всех уголков мира.