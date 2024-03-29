Кулеба заявил об испаряющемся советском наследии в связях России и Индии

Кулеба: связи Индии с Россией основаны на испаряющемся советском наследии

Тесные связи Нью-Дели с Москвой основаны на испаряющемся советском наследии, которое не будет храниться веками. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находящийся в Индии с визитом, передает Financial Times.

«Сотрудничество между Индией и Россией во многом основано на советском наследии. Но это не то наследие, которое будет храниться веками; это наследие, которое испаряется», — отметил он.

Глава украинского дипведомства также подчеркнул, что Индия должна быть обеспокоена из-за сближения России с Китаем, который находится в напряженном пограничном конфликте со своим южным соседом Индией. По его словам, Нью-Дели может выиграть от расширения торговых и технологических связей с Украиной, так как после окончания боевых действий индийские компании смогут принять участие в восстановлении страны.

Ранее Кулеба прокомментировал предложение экс-президента США Дональда Трампа заменить предоставляемые Киеву гранты беспроцентными займами. Глава МИД отметил, что украинские власти готовы рассмотреть это предложение.