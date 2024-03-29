Киев рассмотрит предложение Трампа о замене грантов США на займы

Кулеба: Киев рассмотрит предложение республиканцев о замене грантов США на займы

На Украине выразили готовность рассмотреть предложение Республиканской партии США о предоставлении Киеву займов. Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что такой вариант помощи Киеву был озвучен бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Он предусматривает переход от грантов к беспроцентным займам.

При этом, говоря о замене вариантов американской помощи, Кулеба отметил, что «дьявол скрывается в деталях». Что он имел в виду, глава внешнеполитического ведомства уточнять не стал.

С предложением заменить схему предоставления помощи Украине Трамп выступил в середине февраля, комментируя законопроект о выделении 60 миллиардов долларов Киеву, обсуждение которого зашло в тупик из-за внутренней борьбы республиканцев и демократов. Экс-президент Соединенных Штатов объяснил, что, если Украина победит, она сможет вернуть деньги, а в обратном случае ей это просто не придется делать.