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09:19, 29 марта 2024Интернет и СМИ

Известный российский телеведущий прокомментировал сообщения о госпитализации

Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации с инсультом

Кадр: «Олеся Грибок - Akteram com» / YouTube

Известный российский телеведущий Алексей Куличков опроверг сообщения о том, что он попал в больницу с инсультом. Его слова приводит NEWS.ru.

«Нет, у меня нет инсульта. Все замечательно», — сказал Куличков, комментируя новость о госпитализации.

Ранее 29 марта Mash сообщил, что телеведущего госпитализировали с инсультом в Московской области. По данным издания, 23 марта Куличков вызвал скорую из-за плохого самочувствия, но, несмотря на рекомендации врачей, отказался от госпитализации. Утверждается, что на следующий день ведущему стало хуже, и медики забрали его в больницу с инсультом в тяжелом состоянии.

Алексей Куличков наиболее известен как ведущий телеигры «Такси», выходившей на ТНТ с 2005 по 2009 год. В эфире передачи он задавал участникам различные вопросы. В настоящий момент является ведущим программы «Первая передача» на НТВ.

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      Евгения Наумова
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