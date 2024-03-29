Известный российский телеведущий прокомментировал сообщения о госпитализации

Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации с инсультом

Известный российский телеведущий Алексей Куличков опроверг сообщения о том, что он попал в больницу с инсультом. Его слова приводит NEWS.ru.

«Нет, у меня нет инсульта. Все замечательно», — сказал Куличков, комментируя новость о госпитализации.

Ранее 29 марта Mash сообщил, что телеведущего госпитализировали с инсультом в Московской области. По данным издания, 23 марта Куличков вызвал скорую из-за плохого самочувствия, но, несмотря на рекомендации врачей, отказался от госпитализации. Утверждается, что на следующий день ведущему стало хуже, и медики забрали его в больницу с инсультом в тяжелом состоянии.

Алексей Куличков наиболее известен как ведущий телеигры «Такси», выходившей на ТНТ с 2005 по 2009 год. В эфире передачи он задавал участникам различные вопросы. В настоящий момент является ведущим программы «Первая передача» на НТВ.