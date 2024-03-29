Кустурица ответил на вопрос о получении российского паспорта

Режиссер Кустурица допустил получение паспорта гражданина России

Сербский режиссер Эмир Кустурица ответил на вопрос о получении паспорта гражданина Российской Федерации. Интервью с ним публикует ТАСС.

Кинематографист отметил, что и так считает себя гражданином России, поскольку очень любит эту страну. «А вообще я гражданин мира, а России особенно. (...) Официально тоже, может быть, стану. Почему нет? Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России», — отметил Кустурица.

Кроме того, режиссер допустил возможность в дальнейшем начать сотрудничество с сербским актером Милошем Биковичем, который также проводит много времени и работает в РФ: «Если для него найдется роль — почему бы и нет».

Ранее Кустурица рассказал, как работает над эротическими сценами в своих фильмах. В качестве примера кинематографист привел свою картину «По млечному пути», в котором главную роль исполнила актриса Моника Беллуччи.