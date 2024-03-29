Кустурица рассказал о планах снять фильм в российском городе

Режиссер Эмир Кустурица снимет фильм «Инженер легких прогулок» в Сочи

Сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью ТАСС рассказал о планах снять фильм в российском городе.

По его словам, съемки новой кинокартины «Инженер легких прогулок» пройдут в Сочи. На экранах будет показана история трубочиста, который любит гулять. «Куда бы вы ни захотели пойти, он пойдет с вами, потому что он просто хороший человек. Но есть проблема — он влюбляется в молодую красивую девушку, которая в беде», — пояснил Кустурица.

По сценарию у этой девушки есть отец, который потерял все деньги для ее тяжелобольного брата. Чтобы заплатить врачам, возлюбленная трубочиста становится проституткой. Она отправляется в Санкт-Петербург, и главный герой теряет ее след. Затем он переезжает в этот же город и устраивается на работу доставщиком пиццы. «А все остальное вы увидите уже в фильме. Также хотелось бы поснимать в Казани, Санкт-Петербурге, в Сибири», — заключил собеседник агентства.

Ранее Кустурица ответил на вопрос о получении паспорта гражданина Российской Федерации. Кинематографист заявил, что и так считает себя гражданином России, поскольку очень любит эту страну.