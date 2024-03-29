Лидер Мексики возмутился избранием в Аргентине «презирающего народ» президента

Лидер Мексики Обрадор обвинил президента Аргентины Милея в презрении к народу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил аргентинского лидера Хавьера Милея в презрении к народу и удивился его избранию на пост главы государства. Сообщение с соответствующим заявлением мексиканский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети X.

В ответ на оскорбление со стороны президента Аргентины, который назвал его невежественным, президент Мексики заявил, что действительно не понимает, как умные аргентинцы избрали презирающего народ Милея.

«Вы правы: я до сих пор не понимаю, как аргентинцы, будучи такими умными, проголосовали за человека неточного, презирающего народ и посмевшего обвинить своего земляка [Папу Римского] Франциска в том, что он "коммунист" и "представитель всего злого на земле", когда речь идет о самом христианском папе и защитнике бедных, которого я когда-либо встречал», — отметил Обрадор.

В конце публикации мексиканский президент написал: «Обнимаю [президента Колумбии] Густаво Петро».

Ранее сообщалось, что президент Аргентины испортил отношения с лидером еще одной латиноамериканской страны. Колумбия выслала аргентинских дипломатов из-за того, что Милей назвал колумбийского лидера Густаво Петро «коммунистом» и «террористом».