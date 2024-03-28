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09:41, 28 марта 2024Мир

Аргентинских дипломатов выслали из-за слов Хавьера Милея о президенте Колумбии

Колумбия выслала аргентинских дипломатов из-за слов Милея о президенте Петро
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Колумбия выслала аргентинских дипломатов из-за слов президента Аргентины Хавьера Милея о колумбийском лидере Густаво Петро. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Высказывания президента Аргентины подорвали доверие нашей нации, а также оскорбили достоинство президента Петро, ​​который был избран демократическим путем», — приводит издание слова из пресс-релиза МИД Колумбии.

Таким образом колумбийские власти отреагировали на недавнее интервью Милея CNN Español, в котором он заявил, что из-за социалистического пути развития Венесуэла стала «мясной лавкой», Куба «островной тюрьмой» и по такому же пути пошла Колумбия, избрав «коммуниста» и «террориста» Петро.

Кроме того, аргентинский лидер назвал «невежественным» президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и заявил, что Израиль «не совершает ни одного превышения» в секторе Газа.

Ранее стало известно, что власти Аргентины уволят порядка 70 тысяч чиновников. Милей также уволил замминистра труда Омара Ясина, который поднял президенту зарплату.

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      Максим Габриелян
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