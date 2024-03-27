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12:43, 27 марта 2024Мир

Хавьер Милей пообещал уволить 70 тысяч аргентинских чиновников

La Politica Online: президент Аргентины Хавьер Милей уволит 70 тысяч чиновников

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Аргентинские власти уволят порядка 70 тысяч чиновников, заявил президент Аргентины Хавьер Милей. Его слова приводит издание La Politica Online.

«Мы уволили 50 тысяч государственных служащих, с ними были расторгнуты контракты. Прошу обратить внимание, что сейчас количество контрактов сокращается и будет аннулировано 70 тысяч контрактов», — сказал он.

Милей из-за критики со стороны оппозиции уволил замминистра труда Омара Ясина, поднявшего ему зарплату.

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