Хавьер Милей пообещал уволить 70 тысяч аргентинских чиновников

La Politica Online: президент Аргентины Хавьер Милей уволит 70 тысяч чиновников

Аргентинские власти уволят порядка 70 тысяч чиновников, заявил президент Аргентины Хавьер Милей. Его слова приводит издание La Politica Online.

«Мы уволили 50 тысяч государственных служащих, с ними были расторгнуты контракты. Прошу обратить внимание, что сейчас количество контрактов сокращается и будет аннулировано 70 тысяч контрактов», — сказал он.

Милей из-за критики со стороны оппозиции уволил замминистра труда Омара Ясина, поднявшего ему зарплату.