Мать напавшего на «Крокус» террориста рассказала о его развратном прошлом

Мать террориста Фаридуни рассказала о его судимости за развратные действия

Террорист Шамсидин Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемый в нападении на «Крокус Сити Холл», в школьном возрасте был осужден у себя на родине в Таджикистане. Об этом «Известиям» рассказала его мать Муассар Заргарова.

По ее словам, в десятом классе он попал в тюрьму по статье 142 УК Таджикистана «Развратные действия». Сколько он провел в заключении, она не уточнила.

Женщина также рассказала, что, оказавшись на свободе, Фаридуни устроился работать сначала на стройку, а затем в хлебопекарню, проработав около полугода. Затем он перебрался в Россию.

Ранее родственник одного из преступников Далерджона Мирзоева рассказал о его поведении за несколько месяцев до теракта. Он отметил, что в его поведении не было ничего необычного. «Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить», — добавил мужчина

