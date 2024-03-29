Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:57, 29 марта 2024Силовые структуры

Мать напавшего на «Крокус» террориста рассказала о его развратном прошлом

Мать террориста Фаридуни рассказала о его судимости за развратные действия

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Террорист Шамсидин Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемый в нападении на «Крокус Сити Холл», в школьном возрасте был осужден у себя на родине в Таджикистане. Об этом «Известиям» рассказала его мать Муассар Заргарова.

По ее словам, в десятом классе он попал в тюрьму по статье 142 УК Таджикистана «Развратные действия». Сколько он провел в заключении, она не уточнила.

Женщина также рассказала, что, оказавшись на свободе, Фаридуни устроился работать сначала на стройку, а затем в хлебопекарню, проработав около полугода. Затем он перебрался в Россию.

Ранее родственник одного из преступников Далерджона Мирзоева рассказал о его поведении за несколько месяцев до теракта. Он отметил, что в его поведении не было ничего необычного. «Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить», — добавил мужчина

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      В НАТО высказались о возможности нападения России на страны альянса

      Мать напавшего на «Крокус» террориста рассказала о его развратном прошлом

      В Госдуме обвинили главкома ВСУ в цинизме из-за слов о нехватке оружия

      Раскрыт доход семьи Зеленского за 2023 год

      Медведев проиграл в полуфинале турнира в Майами

      Зеленский заявил о возможности отступления ВСУ

      В США рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине из-за нехватки военных

      Захарова прокомментировала слова Пугачевой о теракте в «Крокусе»

      Киев признал недовольство США ударами ВСУ по энергоинфраструктуре России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше