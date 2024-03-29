Миллионер шесть лет встречался с мошенницей и лишился 160 миллионов рублей

В Таиланде мошенница выманила у влюбившегося в нее миллионера 63 миллиона бат

Миллионер из Таиланда влюбился в мошенницу, несколько лет встречался с ней на расстоянии и лишился более 63 миллионов бат (159,7 миллиона рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина познакомился с 35-летней Нонтикарн шесть лет назад. Аферистка выдавала себя за красивую девушку по имени Айс. Женщина сумела расположить миллионера к себе, и у них завязался роман. Через несколько лет общения он захотел жениться на Нонтикарн, несмотря на то что никогда не видел ее вживую.

Однако свадьбу пришлось отложить, так как мошенница заявила, что больна раком. Она стала просить у мужчины деньги, утверждая, что ей нужно оплатить лечение, расплатиться с долгами семьи и вложить деньги в недвижимость. Отмечается, что у Нонтикарн было четыре сообщника — одна женщина и три мужчины. Они выдавали себя за ее родственников. В связи с этим у миллионера не было сомнений, что суммы, которые он отправлял возлюбленной, использовались по назначению. Он присылал Нонтикарн деньги 690 раз, и общая сумма, которую выманила мошенница, составила более 63 миллионов бат.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, когда обнаружил, что практически обанкротился. Он обратился к властям, и в результате проведенного расследования Нонтикарн удалось найти и арестовать. Она призналась, что организовала романтическую аферу и делила полученные от жертвы средства с членами семьи и сообщниками. Деньги она тратила на роскошные дома и автомобили, дизайнерские вещи известных брендов, земельные участки, круизный отдых и другие покупки.

Признание Нонтикарн привело к аресту еще четверых преступников, участвовавших в мошеннических действиях. Всем были предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном путем выдачи себя за другого человека, использовании ложной информации в сети с целью нанесения ущерба человеку или обществу и во вступлении в сговор с целью отмывания денег.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда влюбился в мошенницу и лишился четырех миллионов бат. 40-летний бизнесмен познакомился с аферисткой, назвавшейся Эи, в онлайн-игре более пяти лет назад.