Минздрав назвал число остающихся в тяжелом состоянии жертв теракта в «Крокусе»

Глава Минздрава Мурашко: 16 жертв теракта в «Крокусе» в тяжелом состоянии

Шестнадцать пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» остаются в больницах в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

Среди 16 остающихся в тяжелом состоянии жертв теракта — двое детей. По словам министра здравоохранения, еще один человек — в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, еще 33 человека — в состоянии средней тяжести.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 144 человека, пропавшими без вести числятся 95 человек.