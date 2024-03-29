Минздрав назвал число остающихся в тяжелом состоянии жертв теракта в «Крокусе»
Глава Минздрава Мурашко: 16 жертв теракта в «Крокусе» в тяжелом состоянииСюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Шестнадцать пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» остаются в больницах в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.
Среди 16 остающихся в тяжелом состоянии жертв теракта — двое детей. По словам министра здравоохранения, еще один человек — в крайне тяжелом состоянии.
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Кроме того, еще 33 человека — в состоянии средней тяжести.
22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 144 человека, пропавшими без вести числятся 95 человек.