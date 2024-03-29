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13:57, 29 марта 2024Россия

Минздрав назвал число остающихся в тяжелом состоянии жертв теракта в «Крокусе»

Глава Минздрава Мурашко: 16 жертв теракта в «Крокусе» в тяжелом состоянии
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Шестнадцать пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» остаются в больницах в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

Среди 16 остающихся в тяжелом состоянии жертв теракта — двое детей. По словам министра здравоохранения, еще один человек — в крайне тяжелом состоянии.

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Кроме того, еще 33 человека — в состоянии средней тяжести.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 144 человека, пропавшими без вести числятся 95 человек.

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      Марк Леонов
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