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13:49, 29 марта 2024Россия

Пострадавший при теракте в «Крокусе» россиянин умер в больнице

Мурашко сообщил о скончавшемся в больнице россиянине, пострадавшем в «Крокусе»
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» россиянин скончался в больнице. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким», — пояснил министр.

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22 марта 2024 года группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась. На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.

По последним официальным данным, число пострадавших при теракте в Подмосковье возросло до 382 человек. При этом Telegram-канал «112», ссылаясь на источник, отметил, что пострадали свыше 500 граждан.

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