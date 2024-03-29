Пострадавший при теракте в «Крокусе» россиянин умер в больнице

Мурашко сообщил о скончавшемся в больнице россиянине, пострадавшем в «Крокусе»

Пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» россиянин скончался в больнице. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким», — пояснил министр.

22 марта 2024 года группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась. На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.

По последним официальным данным, число пострадавших при теракте в Подмосковье возросло до 382 человек. При этом Telegram-канал «112», ссылаясь на источник, отметил, что пострадали свыше 500 граждан.