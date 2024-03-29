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20:09, 29 марта 2024Мир

Мировые лидеры попросили Байдена не допустить Трампа к власти

Мировые лидеры попросили Байдена не допустить победы Трампа на выборах
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Eros Hoagland / Getty Images

Мировые лидеры попросили президента США Джо Байдена не допустить победы экс-главы государства Дональда Трампа на выборах, сообщается на сайте Белого дома.

«Почти каждый из мировых лидеров [говорит], ты не можешь позволить ему [Трампу] победить (...) демократия поставлена на карту. Я не такой уж особенный, но я не Трамп», — рассказал Байден в ходе предвыборного мероприятия в Нью-Йорке, где политик выступил вместе с бывшими президентами США Биллом Клинтоном и Бараком Обамой.

Байден подчеркнул, что бывший президент вызывает возмущение у союзников Вашингтона тем фактом, что он «отошел» от НАТО, а также якобы позволял России «делать все, что она хочет».

Ранее стало известно, что Клинтон и Обама помогут Байдену собрать деньги на выборы. При этом опасения экспертов вызвал тот факт, что оба бывших президента моложе Байдена и выступали на выборах против оппонентов старше возрастом.

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      Максим Габриелян
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