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16:29, 28 марта 2024Мир

Клинтон и Обама помогут Байдену собрать деньги на выборы

Экс-президенты США Клинтон и Обама помогут Байдену собрать деньги на выборы

Фото: Larry Downing / Reuters

Экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама помогут действующему американскому лидеру Джо Байдену собрать деньги на выборы в рамках мероприятия, которое пройдет 28 марта в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Согласно сообщению предвыборного штаба Байдена, редкая и долгожданная встреча трех президентов-демократов соберет более 25 миллионов долларов, что характеризует ее как самый успешный политический сбор средств в американской истории», — отмечается в материале издания.

Однако авторы материала подчеркивают, что мероприятие имеет и репутационные угрозы для Байдена. В отличие от действующего президента, Клинтон и Обама боролись на выборах с кандидатами, которые были старше их, и использовали молодость как политическое преимущество. Совместное выступление трех президентов может стать напоминанием о том, что Байден старше своих предшественников и его оппонент экс-президент США Дональд Трамп моложе него.

Кроме того, Байден заимствует риторические приемы оппонентов Клинтона и Обамы, республиканцев Боба Доула и Джона Маккейна. В частности, он использует их аргументы о том, что «мудрость и опыт приходят с возрастом».

Ранее стало известно, что перед выборами Обама регулярно общается и поддерживает в период кампании Байдена.

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      Максим Габриелян
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